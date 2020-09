Gesucht: Corona-Objekte

× Erweitern Foto: M. Rädel Recontruct, Deike, Rädel Masken gehören seit März dazu

Das Schwule Museum setzt sich mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Szene auseinander. Und du kannst mitwirken.

Vor wenigen Minuten meldete sich das Team des Museums via E-Mail bei uns im Verlag und verriet uns seine Idee, erzählte von seiner am 25. September beginnenden Suche.

Foto: Kim Schneider / CC BY-SA 4.0 / wikimedia Schwules Museum Der Shop des Schwulen Museums in Berlin. Foto: KimSchneider - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, Link

„Wir müssen diesen Teil unserer Geschichte bewahren, damit wir auch in Zukunft verstehen, was er für uns bedeutet hat“, so Frede Macioszek vom Archiv des Schwulen Museums.

Foto: jungfeld.com Sichtbarkeit durch queeren Mund-Nasenschutz

„Das Schwule Museum in Berlin erweitert seine Sammlung um einen Bestand mit dem Themenschwerpunkt Corona“, war zu lesen. „Dafür ruft das Museum ab dem 25. September {...} alle queeren Institutionen und Einzelpersonen zu Sachspenden auf: Gesucht werden Dokumente und Objekte, die etwas über queeres Leben in Zeiten der Corona-Krise erzählen – zum Beispiel Safer-Sex-Broschüren, selbst genähte Masken, Flyer mit Spendenaufrufen, Kunstwerke oder Zeitschriftentexte. Die Corona-Objekte können während der regulären Öffnungszeiten im Café des Museums abgegeben oder per Post geschickt werden.“

Der Corona-Spendenaufruf des Schwulen Museums geht bis zum 31. Dezember 2020, www.schwulesmuseum.de