Giacomo Giovanni: „Ich liebe Machos“

× Erweitern Grafik: instagram.com/j4ck0m0 Bären, Liebe

Giacomo Giovanni

Pop-Art, so schwul und auch so queer, wie es nur geht. Von leicht erotisch über sympathisch bis hin zu explizit, Giacomo Giovanni aus Guatemala ist ein Meister seines Genres: Gay Comic Art. Wir konnten mit dem Künstler chatten.

Wie lebt es sich als Schwuler in deinem Land?

Ich bin in Guatemala geboren und lebe auch dort. Mein Name kommt aus dem Italienischen, weil ich spanische und italienische Wurzeln habe. Das Leben eines Schwulen hier ist kompliziert, leider auch für die Community, man erfährt zwar unglaublich viel Unterstützung von heterosexuellen Menschen, aber es gibt zu viel Neid, sinnlose Rivalität und viel Verwirrung, ich vermute es liegt am Machotum. Eine Beziehung zu haben ist hier in meinem Land kompliziert, niemand versteht oder will eine echte Verpflichtung.

Grafik: instagram.com/j4ck0m0 Bär, Bart

Du scheinst auf Machos zu stehen – aber auch auf Männer, die ihre innere Queen zulassen, oder?

Ich liebe Machos mit Bärten! Ich habe gelernt, jeden Menschen zu respektieren, besonders diejenigen, die uns mit dieser inneren Queen so viel Freude vermitteln, die so hell strahlen in einer Welt, die oft dunkel ist. Aber persönlich, als Liebhaber, verehre ich einen sehr männlichen Mann.

Hast du einen favorisierten Porno-Darsteller?

Definitiv Martin Mazza, ich hatte sogar die Gelegenheit, ihn zu treffen, als er in mein Land kam, aber ich war geschockt (lacht), ich konnte kaum ein Foto von ihm machen, ich habe ihn auch nicht zeichnen können.

Grafiken: instagram.com/j4ck0m0

Deine Motive sind nicht immer jung.

Nein, ich mag ältere Männer, besonders die mit schönen silbernen Bärten. Für mich ist es jedoch großartig, verschiedene Menschen jeden Alters zu zeichnen. Ich denke, obwohl ich ihren Körper abbilde, möchte ich sie so festhalten, wie ich sie sehe, mit den Augen der Seele.

Wie entsteht deine Kunst?

Ich arbeite digital und ich mache alles von meinem Handy aus, was eine große Herausforderung ist, da ich keinen Computer oder kein iPad habe. Es erfordert mehr Aufwand, aber es lohnt sich, das zu tun, was ich liebe.

Wo kann man deine Kunst kaufen?

Ich bewerbe und verkaufe meine Kunst über mein Instagram-Profil, dort kann ich Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt erreichen.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/j4ck0m0