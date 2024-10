Herz an Herz – Queere Kunst zum Thema Liebe

× Erweitern Foto: M. Rädel The Knast Hier in der Söhtstraße 7 in Berlin wird dann ausgestellt werden ...

Expand Foto: M. Rädel Liebe, Partnerschaft, Beziehung, Sonnenuntergang, schwul Im Mittelpunkt steht die Liebe, eingereicht werden können unter anderem Gemälde, Skulpturen, Fotografien und Installationen zum Thema

prideART aus Berlin sucht noch bis Anfang November Künstler*innen, die bei der geplanten Ausstellung „gift.ed 2024: nothing but Love“ mitmachen wollen. Die Ausstellung soll dann ab dem 5. Dezember zu sehen sein.

Das Thema ist, die Überschrift macht es klar, die Liebe. Auf seiner Homepage verrät das Team von prideART dazu: „In dieser Ausstellung wollen wir Werke von Künstlerinnen und Künstlern zeigen, die sich auf einzigartige Weise mit den Höhen und Tiefen dieser universellen Emotion auseinandersetzen. Durch deine Werke (Malerei, Skulptur, Fotografie und Installationen …) wollen wir erforschen, wie Liebe in all ihren Formen unser Leben prägt. Denn die Liebe ist, genauso wie Kunst, eine bunte Angelegenheit. Liebe ist nicht heteronormativ, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten zu lieben. Wen du liebst, was du fühlst, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst, macht keinen Unterschied. Liebe ist, genauso wie die Kunst, eine ernste Angelegenheit. Sie hat ihre Schattenseiten: Schmerz, Verlust, Eifersucht und Trennung. Und noch immer werden Menschen auf der Welt diskriminiert, unterdrückt, verfolgt und ermordet. – Nur weil sie lieben.“ Es geht also nicht nur um bloße Paar-Selfies, #mensch kann sich dem Thema ganz verschieden nähern! Interesse? Hier kannst du dich mit deiner Kunst bewerben: prideart.shop/opencall/gift-ed-2024-nothing-but-love