Gilbert & George „THE PARADISICAL PICTURES“

Gilbert & George: ein Gesamtkunstwerk, ein queeres Paar, zwei begnadete und legendäre Künstler. Und Kunst, die mal sakral anmutet, mal einfach psychedelisch verführt. Noch bis Ende August ist eine Fülle von Werken bei Sprüth Magers Berlin zu sehen.

„THE PARADISICAL PICTURES“ ist eine fürwahr umfangreiche Ausstellung, in der Galerie von Monika Sprüth und Philomene Magers in Berlin-Mitte werden gleich 25 Bilder ausgestellt. Ein farbenprächtiger Garten Eden, ein Pop-Art-Paradies, Bilder voller Farben, üppiger Motive, Energie und Botschaften. Und auch mitunter provokant, wie die Galerie verrät:

„DATE STONE HEADS und DATE HEADS zeigen, wie Gilbert & George selbst Teil des Pflanzenreichs werden, hier in Form von Datteln und Dattelsteinen, die ihre Gesichtszüge tragen. Bedeutsam ist die Fruchtauswahl: Während Datteln mit Sinnlichkeit in Verbindung gebracht werden und sowohl die Libido als auch die sexuelle Lust steigern sollen, erinnern Dattelsteine ​​in ihrer Optik an menschliche Exkremente und Kot. Solche gesellschaftlich tabuisierten Aspekte des Menschseins hat das Künstlerduo bereits in seinen NAKED SHIT PICTURES (1994) thematisiert.“