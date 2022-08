Gilberto Giardini: „ … im Theater aufgewachsen“

× Erweitern Foto: Gilberto Giardini: „Doppeltes_Selbstportrait“, Bild: „Miss Fortune“, Gilberto Giardini Gilberto Giardini

Foto: Gilberto Giardini „The Clown Puppet – Yuri Fortini“

Wir sprachen mit dem Wahl-Berliner Kosmopoliten über sein vielfältiges Wirken und Leben.

Foto: Gilberto Giardini „Pain“ Gilberto Giardini

Wie kamst du zur Fotografie? Vor ungefähr fünf Jahren hatte ich einen kreativen … hm, wie soll ich sagen, Engpass. Ich hatte verschiedene, auch private Veränderungen erlebt. In dieser Zeit hatte ich mit mehreren Fotografen als Model zusammengearbeitet, ich hatte Lust auf Neues gehabt. Dann wurde ich aber inspiriert, selbst hinter die Kamera zu gehen. Als bildender Künstler verspürte ich den Drang, auch in der Fotografie selbst kreativ tätig zu werden, so wie in der Malerei oder bei meiner Arbeit als Bühnen- und Kostümbildner.

Welche Motive liegen dir beim Fotografieren besonders am Herzen? Menschen! Mich hat immer schon der Mensch interessiert, in all seinen Facetten. In der Fotografie ist es das Porträt und der künstlerische, männliche Akt – Körper und Seele.

Und wie kamst du zur Illustration? Meine Mutter war eine renommierte, internationale Opernsängerin, das war meine Umgebung ... Kunst spielte in jeder Form eine wichtige Rolle, ich bin quasi im Theater aufgewachsen. Gezeichnet habe ich intensiv schon seit meiner Kindheit. Nach meinem Kunststudium an der Kunstakademie in Rom war ich zuerst als Bühnen- und Kostümbildner im Theater und Opernbereich tätig, später dann noch lange in Köln in einer Agentur als Grafiker und Illustrator und machte des Öfteren auch Illustrationen für Bücher. In dieser Zeit, vor über zehn Jahren, entstanden auch die ersten Karikatur-Illustrationen für meine Reihe „VIVA VARIETY! – ES LEBE DIE VIELFALT!“. Verschiedene Charaktere, die einem im Leben so begegnen, und immer wieder kommt eine Figur dazu.

Warum lebst du jetzt in Berlin? Na ja, geboren wurde ich einst in Warschau, dann ging es nach Italien, als Kind mit acht nach Deutschland, dann ging es wieder nach Rom, auch zum Studium, ein Jahr Paris, es folgten Bremen, 15 Jahre Köln und zuletzt dann Berlin. Hierher kam ich vor zwölf Jahren! Ich mag hier die Vielfalt, das Internationale, das Kunstangebot. Berlin ist eine spannende Stadt, das weiß ich sehr zu schätzen! Es ist die erste Stadt, die ich mir wirklich ausgesucht habe.

*Interview: Michael Rädel

www.gilberto-giardini.com, giardini_photovisions