Giuseppe Fiore im Kaufhaus der schönen Dinge

× Erweitern Bild: Giuseppe Fiore, „Silent Gaze 2“, 18 x 24 cm, Öl auf Malkarton, signiert, gerahmt, 2025

Expand Bild: Giuseppe Fiore

Die grandiosen Werke des Malers Giuseppe Fiore sind mit dabei, wenn die Kunstbehandlung im „Kaufhaus der schönen Dinge“, im b-tween am Stachus einkehrt – und zum Date mit der Kunst bittet.

Der 1985 in Neapel geborene Wahlmünchner Künstler erinnert mit seinen Werken an die – mitunter sehr erotische – Salonkunst des 19. Jahrhunderts. Oder auch die Werke der Renaissance. Sein Stil ist jedoch absolut eigenständig und von erfrischender Direktheit, ohne zu viel Pathos und trotzdem „irgendwie vintage“. Giuseppe Fiore, er studierte an der „Accademia di Belle Arti di Napoli“, malt extrem realistische Bilder, die wie Fotos wirken – auch mal mithilfe von zerknittertem Aluminium, Papier oder Plastiktüten. In seinen Porträts spielt er gekonnt mit Licht, Nähe und Distanz sowie Schatten und dem Gestus der gezeigten Modelle. Seine Kunst ist aber nicht nur im „Kaufhaus der schönen Dinge“ zu sehen, sondern auch noch bis zum 3. Mai im Rahmen der „The Male Figure XIV – Internationale Gruppenausstellung“ in der Kunstbehandlung (Müllerstraße 40) selbst.

24. bis 26. April,, „Die Kunstbehandlung im Kaufhaus der schönen Dinge“, b-tween am Stachus, Kaufhaus der schönen Dinge, Karlsplatz 21 – 24, Ecke Bayerstraße / Sonnenstraße, München, täglich von 10 bis 20 Uhr Einlass, Eintritt frei, g-fiore.art, kunstbehandlung.com

