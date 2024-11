Gleich zweimal: Fran Speicher

× Erweitern Bild: Fran Speicher – „Pop Spring“

Der skandinavische Künstler Fran Speicher präsentiert seine farbintensiven Gemälde aktuell an gleich zwei Orten und zu zwei Anlässen. Zum Beispiel am 25. November in der brasilianischen Botschaft in Stockholm im Rahmen einer zweiwöchigen Gruppenausstellung. Und bei der renommierten „Picassiana“, die in der Geburtsstadt Pablo Picassos, Málaga, stattfindet. Hier wird das Erbe des zur Ikone gewordenen spanischen Künstler gefeiert. Pablo Picassos Kunst, etwa 50.000 Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Collagen, Plastiken und Keramiken, beeinflusste die Entwicklung der Moderne nachhaltig. Fran Speicher und andere Künstler*innen setzen sich mit seinem Werk auseinander.

× Erweitern Bild: Fran Speicher – „Bullying Paradise“

× Erweitern Bild: Fran Speicher – „Sakura“

