„REuse ME & Grndr-guys“ – Schwule Kunst in Groningen

× Erweitern Bild: Coriander Pinxit aka Martin Arz „REuse ME & Grndr-guys“

Die Malerei ist seit den Anfängen der Kultur die Kunstform, die die Menschen neben dem Wort am meisten beflügelt. Sie konnte (und kann) vor Gefahren warnen, unterhalten oder auch inspirieren.

Mit Musik kann nicht jede*r etwas anfangen, mit diesen besonderen Bildern von Coriander Pinxit aka Martin Arz sicherlich auch nicht, aber wenn #mensch sich darauf einlässt, sorgen sie schnell für beste Laune – auch an nasskalten und dunklen Tagen. Transportieren sie doch eine (mitunter) eindeutige Erotik, die dann aber doch so unschuldig daherkommt wie bei der Salonmalerei des 19. Jahrhunderts.

Seine Bilder sind aber doch etwas anders, denn, wie er vorab verrät, sind sie aufgepeppte alte Werke: „Mit Gummienten, Papierbooten, kleinen Monstern oder badenden Riesen, die so in das Bild gemalt werden, als wären sie schon immer da gewesen“, haucht der Münchner Maler mit starkem Pinselstrich vorhandenen Kunstwerken, die ungeliebt auf Flohmärkten landeten, neues Leben ein. Am 19. Januar eröffnet die Ausstellung „REuse ME & Grndr-guys“ in der Galerie Mooiman Male-Art in den Niederlanden, die uns seine erotischen Bilder zusammen mit den Werken von Walther Sánchez und Jan van Stralen genießen lässt.

„REuse ME & Grndr-guys“, Galerie Mooiman Male-Art, Noorderstationsstraat 40, 9717 KP Groningen, www.mooi-man.nl

