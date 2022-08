× Erweitern Bild: Johan Schäfer „California Games“ 2022

Foto: www.johanschaefer.de Johan Schäfer

Hamburg mag teuer und gentrifiziert sein, trotzdem gibt es hier noch Orte der Kunst, die die Seele erfreuen. Und Ausstellungen wie diese.

„Mit der Dauerausstellung Knotenpunkt präsentiert die Affenfaust Galerie die größte Urban-Contemporary-Art-Ausstellung Nordeuropas. Bis zum Ende des Jahres werden auf 400 m² wieder weit über 1000 künstlerische Position erlebbar sein“, so das veranstaltende Team.

Und auch Kunst von Johan Schäfer wird hier ab heute in der Affenfaust Galerie ausgestellt. „Im Rahmen der Gruppenausstellung Knotenpunkt22 sind fünf Diskettenbilder von mir zu sehen“, so der in den 1980ern in Hamburg geborene Künstler, der unter anderem an der Hochschule für bildende Künste, Dresden und an der Universidad de Bellas Artes, Barcelona studierte, via E-Mail an uns. Lohnt sich.

18.8., Gruppenausstellung Knotenpunkt22, Affenfaust Galerie, Paul-Roosen-Straße 43, Hamburg, heute ab 19 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Samstag, 14 –18 Uhr, affenfaustgalerie.de, www.knotenpunkt.net, www.johanschaefer.de, instagram.com/johan_schaefer