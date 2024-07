Happy Pride, Stockholm!

Expand Foto: M. Rädel Moos Natur Wald Mehr zu Schweden hier bei uns

Heute startet der CSD in Stockholm! Und der Fotograf Jonas Norén hat dazu zwei sexy Bilder am Start. Der „Stockholm Pride“ endet am 3. August mit einer bunten Parade, die queeres Leben und eine bunte Gesellschaft feiert.

Denn jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. Danke dafür! Mehr vom Model Kalle bekommst du hier: www.instagram.com/kalleskoog. Und hier geht es zum Internetauftritt des Künstlers: www.jonasnoren.se

