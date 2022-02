Heimliche erotische Fantasien

× Erweitern Bild: Rinaldo Hopf „Surprise“ 2022 Schwul, Cruising, Dusche, Bart Was wäre unser aller Leben ohne die heimlichen Gedanken erotischer Natur?

Foto: M. Rädel „Für ein Kunstprojekt, das im September an mehreren Orten in Berlin ausgestellt wird, suche ich Teilnehmer, die mir einen kurzen Text (oder auch ein Gedicht etc.) zu einer heimlichen erotischen Fantasie schicken ...“

Jeder hat sie. Manch einer denkt an den großbrustwarzigen Tennislehrer, der andere an Prager Burschen, der nächste an den rothaarigen Bartmacho, der so herrlich unfreundlich war an der Tanke, andere ergötzen sich an beschwipsten Punks ... Erotische Fantasien sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Rinaldo Hopf plant ein Kunstprojekt dazu. Und du kannst mitmachen!

Was wäre unser aller Leben ohne die heimlichen Gedanken erotischer Natur? Das tabulose Träumen in aller Heimlichkeit. Auch in den besten Beziehungen darf dafür Raum sein, auch hier gilt: Erlaubt ist, was niemanden schadet. Und man muss sie ja auch nicht verraten, außer, man plant sie in die Tat umzusetzen.

Wer deine Fantasien aber auf jeden Fall gerne erfahren und zu Kunst verarbeiten will, ist der Wahl-Berliner Künstler Rinaldo Hopf, der sich via E-Mail an uns gewandt hat. „Für ein Kunstprojekt, das im September an mehreren Orten in Berlin ausgestellt wird (u. a. The Ballery), suche ich Teilnehmer, die mir einen kurzen Text (oder auch ein Gedicht etc.) zu einer heimlichen erotischen Fantasie schicken – ich werde diese Fantasien dann in Bilder umsetzen“, so der international erfolgreiche und wirkende Kurator, Verleger („Mein schwules Auge“) und Maler. Wer mitmachen will, der kann sich bei Rinaldo Hopf melden: info@rinaldohopf.com. www.rinaldohopf.com

Über The Ballery: Eine queere Galerie mitten im traditionellen Schwulenkiez Berlins, die regelmäßig die Kunstliebhaber mit Ausstellungen und Happenings beglückt. Von Malerei über Fotografie bis hin zu Performances war und ist hier am Nollendorfplatz alles zu erleben, das die Community produziert und mag.

The Ballery, Nollendorfstraße 11, 10777 Berlin, theballery.com