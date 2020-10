Helmut Newton: „Baby SUMO“

Helmut Newton

Das SUMO-Exemplar Nummer eins, handsigniert von über 100 der in dem Buch abgebildeten berühmten Persönlichkeiten, brach den Rekord für das teuerste Buch des 20. Jahrhunderts: Bei einer Auktion in Berlin am 6. April 2000 kam es für damals 620 000 DM unter den Hammer; hier zu sehen ist „Baby SUMO“