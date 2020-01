Herr Winter im Paul-Fleischmann-Haus

Christopher Winter „The Landing“, 2019, 170 x 120 cm, Foto: Eric Tschernow

Und nicht nur dieser Maler präsentiert am Samstag seine Kunst in der Iranischen Straße in Berlin.

Das Thema der Gruppenausstellung ist die philosophische Frage, ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist. Klingt trivial, ist es aber nicht. Bei „50/50 – Fifty/fifty. The Matter Of Duality. The Group Show“ setzt man sich künstlerisch-psychologisch-philosophisch damit auseinander.

Dank der Kuratoren Grigori Dor und Mascha Naumova ist es möglich, eine Fülle neuer Eindrücke zu erleben, Kunst der Avantgarde zu genießen und Neues zu entdecken.

Angekündigte Künstler sind unter anderem Cornelia Renz, Yannick Riemer, Römer + Römer, Michael Rohde, Victoria Rosenman, Daniel Sambo-Richter, Manfred Peckl sowie Nguyen Xuan Huy und Alexander Skorobogatov – alle 50 Ausstellenden können wir hier leider nicht aufzählen.

18.1., 50/50 – Fifty/fifty. The Matter Of Duality. The Group Show, Paul-Fleischmann-Haus, Iranische Straße 6, Berlin, 19 Uhr, www.christopher-winter.com