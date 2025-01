Hundertwasserforum wird eröffnen

× Erweitern Bild: Hundertwasser 756 ANTIPODE ISLAND, 1975 © 2024 NAMIDA AG, GlarusCH Sammlung Christian Baha

Foto: M. Rädel Lindau Bodensee Alpen Lindau ist eine bayerische Insel im Bodensee mit direktem Blick auf die Alpen

Im ehemaligen Kunstmuseum am Inselbahnhof in Lindau im Bodensee eröffnet am 15. März – in engster Kooperation mit der „Hundertwasser Gemeinnützigen Privatstiftung Wien“ – eine neue Kulturadresse: das Hundertwasserforum.

In den nächsten Jahren soll es in einer exklusiven Reihe das Leben und die bis heute populären Werke des Künstlers Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000) präsentieren. Los geht es mit der Ausstellung „Das Recht auf Träume“, die bis zum bis 11. Januar 2026 geöffnet sein wird, kuratiert von der Kunstwissenschaftlerin Dr. Sophie Sümmermann. Die verrät vorab: „Hundertwasser ist nicht nur ein Meister der Farben und Formen, sondern auch ein visionärer Denker, dessen Ideen uns heute mehr denn je inspirieren. Diese besondere Verbindung von Kunst und Natur, gepaart mit einem tiefen ökologischen Bewusstsein, lädt uns ein, über unsere eigene Beziehung zur Umwelt nachzudenken. Es ist eine besonders spannende Aufgabe, als Kuratorin seine facettenreiche Welt zu präsentieren und die zeitlose Relevanz seiner Botschaften zu teilen.“ Eine wunderbare neue Kunstadresse in einer malerischen Umgebung, hier zeigt die Bodenseeregion, dass sie durchaus mit anderen Kulturstandorten mithalten kann – abseits historischer Werke und Bauten.

Foto: M. Rädel Berge, Alpen, Bodensee, Bayern, Österreich, Schweiz Das Forum will Besucher*innen auf eine „Reise durch Hundertwassers Träume und Visionen" einladen, sie können so die „besondere Verbindung von Kunst, Natur und Architektur" erleben.

Auch der Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn ist angetan: „Das Kunstforum Hundertwasser in unseren ehemaligen Kunstmuseum in Bahnhofsnähe zu verankern ist eine einmalige Chance. Die Räume wurden frei, nachdem unsere Sonderausstellung in den Cavazzen zurückkehrt. Mit Hundertwasser präsentieren wir einen Künstler, der die Menschen inspiriert, Umweltschutz lebte und anlässlich seines 100. Geburtstages im Jahr 2028 weltweit groß gefeiert werden wird. Unsere Besucherinnen und Besucher bekommen zudem die Möglichkeit Hundertwasser und den neuen Cavazzen mit einem Kombiticket kennen zu lernen – ein kulturelles Angebot, von dem Einheimische und Gäste gleichermaßen ganzjährig profitieren.“ www.kultur-lindau.de/museum/hundertwasser-das-recht-auf-traeume

