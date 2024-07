Igor Novikov aka Vongor: „Emotionen inspirieren mich“

×

Auf diesen Maler wurden wir über Social Media aufmerksam. Hier erfährst du mehr über den in Berlin lebenden Künstler.

Wie würdest du deine Kunst beschreiben? Im Moment zeichne ich im Pop-Art-Stil mit einem Hauch schwuler Sexualität. Ich experimentiere gerne mit Farben, aber manchmal lasse ich der Monochromie freien Lauf. Licht und Schatten spielen auf der Oberfläche, offenbaren Konturen und Kurven und verwandeln den Körper in eine Landschaft der Kontraste.

Expand Foto: VONGOR

Wie wichtig ist Sexualität für deine Kunst? Meistens male ich sexy Kerle, die sich ihrer Sexualität nicht schämen. Sexualität ist in meinen Arbeiten sehr wichtig, da sich Sexualität in Gefühlen, Gedanken und körperlichen Empfindungen manifestiert. Und das ist mir wichtig. Jede Person entscheidet selbstständig über Fragen im Zusammenhang mit Sexualität und Sex. Meine Arbeiten richten sich hauptsächlich an die Queer-Community, aber nicht nur. Mich inspirieren die Emotionen, die ich erlebe. Inspiration suche ich auch in meinen Fotografien, die ich in über 10 Jahren Arbeit als Fotograf aufgenommen habe.

Stichwort prideART. Ich werde an der prideART-Ausstellung teilnehmen. Für mich ist dies der Beginn meiner Karriere und ich bin glücklich, Teil von prideART zu sein. Ich bin ein bisschen introvertiert und war wegen der Ausstellung sehr nervös. Ich habe mich gefreut, gemeinsam mit so talentierten Künstlern dabei zu sein. Aber es kommt noch mehr und das ist erst der Anfang.

Welche Projekte stehen im Herbst und Winter an? Ich habe viele Ideen im Kopf, deren Umsetzung viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich würde gerne im Herbst oder vielleicht Winter wieder eine Ausstellung organisieren. Ich arbeite derzeit an einer neuen Gemäldeserie, die ich der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Aber das ist vorerst ein kleines Geheimnis. Ich kann nur sagen, dass Pop-Art mich noch einige Zeit begleiten wird.

Expand Foto: VONGOR Igor Novikov aka Vongor

Was beschäftigt dich aktuell? Von Beruf bin ich Fotograf. Ich möchte meine Tätigkeit nicht aufgeben, aber ich brauche viel Zeit zum Malen. Vielleicht werde ich in Zukunft nur noch malen?! Als Fotograf habe ich mich noch nicht entschieden, meine Karriere zu beenden. Ich brauche immer neue Modelle und bin auf der Suche danach. Wenn jemand Teil der Kunst werden möchte, würde ich mich nur freuen.

Was inspiriert dich? Emotionen inspirieren mich, die bringen mich in Bewegung und nicht zum Stillstand. Das gilt auch für die Menschen. Menschen sind erstaunliche Wesen, sie lachen, leiden, verlieben sich und werden enttäuscht. Der männliche Körper ist etwas Besonderes, er lässt der Fantasie freien Lauf. Ich lasse mich auch von ungewöhnlichen Reisen inspirieren, zum Beispiel zu Bergen, Vulkanen, Wüsten oder abgelegenen Inseln, wo es nur mich, die Natur und vielleicht ein paar Menschen gibt. Und auch neue Bekanntschaften, die mich motivieren, etwas Neues zu schaffen.

*Interview: Michael Rädel

Die neue Ausstellung von prideART (Söhtstraße 7) eröffnet heute, am 18.7., um 18 Uhr, bio.site/vongor, www.instagram.com/von_gor

