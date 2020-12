KUNST: Interview mit Wolfgang Müller

Künstler, Kurator, Punker – ein Kreativer, der, nachdem er seine Heimatstadt Wolfsburg verlassen hatte (nicht ohne zuvor dort für queeres Leben und Projekte zu sorgen), international in der Kunstwelt punktete.

Als wir mit Wolfgang Müller telefonierten, war er gerade dabei, einen Teil seiner Kunst, seines Archivs nach Bremen zu bringen. Warum? Weil er dort eine „wunderbare“ Galerie hat, die ihn vertritt. Und dort kann er im Schauraum der Galerie K seine Kunst einlagern.

„Ohne dass es Geld kostet, diese Galerie ist ja nicht DHL“, verrät er lächelnd. Es steht aber kein Umzug nach Bremen an. Wolfgang Müller, der 1979 nach Berlin kam, bleibt der deutschen Hauptstadt treu. Zudem vertritt ihn noch eine ebenfalls „wunderbare“ Galerie in Hamburg, auch dort ist seine Kunst zu finden. Erschafft er also so viel, dass er es überall verteilen muss? Nein. „Ich halte nichts davon, möglichst viel zu produzieren, bei vielen Künstlern denke ich mir, dass ja nur wenig wirklich gut ist, das von ihnen in Umlauf ist. Ich habe mich schon seit letztem Jahr mehr darauf konzentriert, mein Werk zu katalogisieren und zu archivieren. Was nicht heißt, dass ich jetzt nichts Neues mehr mache!“