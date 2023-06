Intimität und Nähe in der Kunst

Foto: @auguste_friedrich

„And it feels, yeah it feels so good. When you’re here. We are here to love.”

„Meine Bilder sind für alle da, auch wenn sie natürlich vorrangig ein queeres Publikum erreichen“, so der Berliner Künstler @auguste_friedrich in einem Chat mit uns. Seine Bilder sind erotisch, romantisch und herrlich ungefiltert. Seine Kunst verströmt die angenehme Wärme eines Sommermorgens, die Intimität einer intensiven Begegnung.

„Ich arbeite ausschließlich mit available light, um eine warme und authentische Stimmung zu kreieren“, fährt der Kreative fort. „Meine Motive sollen von Intimität und Nähe erzählen und den Betrachter an echten Momenten teilhaben lassen“ – #mensch darf gucken, ohne sich dafür schämen zu müssen. Wunderbar.