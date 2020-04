IsolationSelfies

Foto: meatzine.com

Pornos können echte Begegnungen nicht ersetzen und gerade Cruiser machen jetzt eine harte Zeit durch: Sie dürfen keine Dates wahrnehmen. Woher bekommt #Mann jetzt sein Feedback? Adrian Lourie hatte da eine Idee: Der Fotograf bat die Leser seines Magazins meat um Selfies aus der Isolation.

„Es ist eine seltsame und herausfordernde Zeit, Künstler zu sein. Meine Gedanken sind bei Gesundheitspersonal und anderen wichtigen Mitarbeitern, die an vorderster Front der Pandemie stehen, und bei der Anzahl der Menschen, die von dem Virus betroffen sind, was eine herzzerreißende globale Tragödie ist“, so der Künstler.

Foto: meatzine.com

„Es scheint fast frivol, an etwas anderes zu denken. Es ist jedoch wichtiger denn je, dass wir das Leben feiern und uns durch die Krise zurechtfinden. Es wirft definitiv Fragen auf, wie viel Zeit wir jetzt zur Verfügung haben. Hier bei meat musste ich alle neuen Aufnahmen und Projekte zurückstellen, unsere Partys wurden alle abgesagt und die Druckverkäufe sind zurückgegangen.“ Adrian Lourie

„Ich musste über all die Jungs nachdenken, die zu Hause festsitzen und wie sie sich auf lebensbejahende Weise mit meat beschäftigen können. Während der Wochen des Lockdowns beschloss ich, sie zu bitten, mir ihre Selfies aus der Isolation zu senden. Die Resonanz war phänomenal und ich hoffe, dass sie den Jungs auf unserem Instagram etwas Unterhaltung bieten.“

Foto: meatzine.com

„Du bist zu Hause gelangweilt, geil, brauchst Aufmerksamkeit? Bist du genau der Typ, der es liebt, in seiner Unterhose vor einem Spiegel zu stehen? Nun, du solltest wissen, dass wir diese Typen hier bei meat LIEBEN“, wendet sich der Fotograf mit einem Augenzwinkern an die Kerle, die meat lesen.

Du willst mitmachen? Dann schicke dein Selfie an: meatselfies@mail.com , deinen Instagram-Namen bitte nicht vergessen, denn du wirst gepostet und verlinkt werden.

www.meatzine.com