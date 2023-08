Wir dürfen glücklich sein

× Erweitern Bild: Rosa von Praunheim

Bild: Rosa von Praunheim „Wir warten auf Dich“

Noch bis Mitte August wird Rosa von Praunheims Ausstellung „Jesus liebt“ in der KREISGalerie zu sehen sein. Am Samstag, 12. August, 18:30 Uhr findet die Finissage statt.

Gezeigt wird in der Kartäusergasse 14 noch einige Tage „eine Auswahl seiner Bilder, in denen sich Rosa von Praunheim gewohnt pointiert, kritisch und unverblümt mit repressiver Religion und befreiter Sexualität, Liebe und Tod beschäftigt“, so der CSD Nürnberg schriftlich.

Zuvor war die queere Kunst in der Nürnberger Kulturkirche St. Egidien ausgestellt, doch es kam zu Protesten. Nicht seitens des Pfarrers, der war dafür.

Wir freuen uns, dass dann doch eine Lösung gefunden wurde, dass die Ausstellung stattgefunden hat. Schade, dass die Gemeinde nicht so progressiv und weltoffen und tolerant war wie der Pastor Thomas Zeitler, der die queere Ausstellung gerne in seiner Kirche gezeigt hätte. „Wir möchten uns ganz herzlich bei Pastor Thomas Zeitler und dem CSD Nürnberg bedanken, dass die Bilder überhaupt gezeigt werden konnten“, so Rosa von Praunheim versöhnlich. www.rosavonpraunheim.de