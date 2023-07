„Jesus liebt“ von Rosa von Praunheim

In Brandenburg wurde gerade eine evangelische Kirche Ziel von rechtsextremen Terror, da die dort wirkenden Queers es wagten, eine Regenbogenflagge aufzuhängen (wir berichteten). Hoffen wir, dass sich Nürnberg toleranter zeigt.

Denn dort ist vom 21. Juli bis 12. August täglich außer Montag von 12 bis 18 Uhr die Rosa-vonPraunheim-Ausstellung „Jesus liebt“ in der Kulturkirche St. Egidien zu besuchen. Gezeigt wird in der einzigen Barockkirche der Lebkuchenstadt Nürnberg „eine Auswahl seiner Bilder, in denen sich Rosa von Praunheim gewohnt pointiert, kritisch und unverblümt mit repressiver Religion und befreiter Sexualität, Liebe und Tod beschäftigt“, so der CSD Nürnberg.