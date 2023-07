Jesus liebt nun an anderer Stelle

× Erweitern Bild: Rosa von Praunheim „Wir warten auf Dich“

Foto: Master Patrick Rosa von Praunheim 2023 bekam der Künstler und queere Aktivist Rosa von Praunheim die Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Filmakademie

Ende Juli bis Mitte August sollte die Rosa-von-Praunheim-Ausstellung „Jesus liebt“ in der Nürnberger Kulturkirche St. Egidien zu sehen sein. Doch es kam anders.

Aufgrund der Kritik konservativer Kirchenkreise bleibe Rosas Ausstellung „Jesus liebt“ „vorübergehend geschlossen“, postete Rosa vor wenigen Tagen auf Social Media. „Der Kirchenvorstand sucht nach einer Lösung“. Daraus wurde nichts. Doch es gibt sehr gute Neuigkeiten:

Am 2. August soll Rosa von Praunheims Ausstellung „Jesus liebt“ nun um 17 Uhr in der KREISGalerie in der Kartäusergasse 14 in Nürnberg wiedereröffnen.

Gezeigt wurde und werde „eine Auswahl seiner Bilder, in denen sich Rosa von Praunheim gewohnt pointiert, kritisch und unverblümt mit repressiver Religion und befreiter Sexualität, Liebe und Tod beschäftigt“, so der CSD Nürnberg schriftlich. Wir freuen uns, dass nun eine Lösung gefunden wurde. Schade, dass die Gemeinde nicht so progressiv und weltoffen und tolerant war wie der Pastor Thomas Zeitler, der die queere Ausstellung gerne in seiner Kirche gezeigt hätte. „Wir möchten uns ganz herzlich bei Pastor Thomas Zeitler und dem CSD Nürnberg bedanken, dass die Bilder überhaupt gezeigt werden konnten“, so Rosa von Praunheim versöhnlich. www.rosavonpraunheim.de