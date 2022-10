Jonas Norén aus Stockholm

× Erweitern Foto: J. Norén Das Model heißt auf Instagram @lobarat

Jonas Norén aus Stockholm ist einer der populärsten Fotografen Schwedens. Neben schönen Männern inszeniert er auch Hochzeiten und produziert Kunst wie das Memospiel „Human Behind the Penis – The Memo“. Wir sind Fans!

Der Künstler liebt es, Menschen zu fotografieren – aber auch gerne Essen und Landschaften. Der Skandinavier arbeitet hauptsächlich in Schweden, aber jedes Jahr unternimmt Jonas Norén ein paar Geschäftsreisen rund um die Welt. Die Kamera ist natürlich mit dabei. jonasnoren.se

× Erweitern Foto: J. Norén @jonathan_ljungberg heißt der Kerl auf Instagram

× Erweitern Foto: J. Norén Das Model auf Instagram: @sebastianb98

× Erweitern Foto: J. Norén Upside down: @radoivlad

× Erweitern Foto: J. Norén Dieser Skandinavier heißt auf Instagram @tobiasjensen91

