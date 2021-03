Der mit der Fettecke

× Erweitern Foto: M. Rädel Joseph Beuys Der Bildhauer, Aktionskünstler, Zeichner und Kunsttheoretiker inspiriert bis heute

St. Matthäus Kirche

Dieses Jahr ist ein Beuys-Jahr. Der am 12. Mai 1921 geborene Krefelder Künstler war bis zu seinem Tod am 23. Januar 1986 einer DER weltbekannten Avantgardisten der Kunstwelt aus Deutschland.

Vor allem seine „Fettecke“ brannte sich 1963 ins kollektive Gedächtnis ein: Eine Zimmerecke, die mit einigen Kilogramm Butter veredelt wurde. Eine pure Provokation für viele. Und 1986 dann auch vom Hausmeister entfernt – ein (legendärer) Skandal!

Joseph Beuys

Dem „idealtypische Gegenspieler“ von Andy Warhol wird dieses Jahr auf vielfältige Weise gedacht. Zum Beispiel in Berlin-Mitte in der St. Matthäus Kirche. Ab dem 9. April gibt es hier zum 100. Geburtstag des Künstlers eine von Joseph-Beuys-Experten Eugen Blume kuratierte Einzelausstellung: „Der Erfinder der Elektrizität – Joseph Beuys und der Christusimpuls“. Diese Ausstellung widmet sich – der Name verrät es – den christlichen Wurzeln des Sozialphilosophen und Humanisten, etwa seine Herz-Jesu-Bildchen, die er mit „Der Erfinder der Elektrizität“ betitelte. www.stiftung-stmatthaeus.de

Der Kunsttheoretiker und Professor an der Kunstakademie Düsseldorf soll versucht haben, in seiner provokanten Kunst die Wiederherstellung der Einheit von Geist und Natur zu erlangen. Das klingt nach Süddeutschland ... Und in der Tat stammten Joseph Beuys' Materialien unter anderem aus dem Allgäu. (Fast) genau dort wird an sein Wirken und Werk erinnert, zum Beispiel bei „Ein Woodstock der Ideen – Joseph Beuys, Achberg und der deutsche Süden“ bis Juli im Museum Ulm. www.museumulm.de

× Erweitern Grafik: www.beuys2021.de Joseph Beuys

Spannende Ausstellungen über den Aktions- und Objektkünstler Joseph Beuys, ungewöhnliche Kunst-Happenings, sind in Essen und Düsseldorf geplant. Los geht es am 11. und 12. Mai in der Kunsthalle Düsseldorf, Essen folgt im Juli. www.beuys2021.de

Grafik: www.belvedere.at Belvedere 21

Auch in Wien, im Belvedere 21, wird dem revolutionären Künstler, der in dem Wirken Jesu auch einen Freiheits- und Heilungsimpuls sah, den Beuys in seiner Kunst ausdrückte, gedacht.

Joseph Beuys war in Wien sehr präsent, etwa an der Hochschule für angewandte Kunst, an der Beuys 1980 als Gastdozent unterrichtete. Hier inszenierte der Künstler 1983 die Pflanzung von Bäumen für seine weltweite Aktion „7000 Eichen“. Die aktuelle Ausstellung „Joseph Beuys – Denken. Handeln. Vermitteln.“ ist bis zum 21. Juni zu sehen.

www.belvedere.at/joseph-beuys