Kabinettausstellung – Kurt Walters

Der US-amerikanische Künstler Kurt Walters, mit familiären Wurzeln in Österreich, hatte sich zusammen mit seinem Ehemann George eine kreative Auszeit in ihrer temporären Wahlheimat genommen – dem idyllischen Mondsee im malerischen Salzkammergut.

Inspiriert von der einzigartigen Atmosphäre zwischen Bergen und Wasser sind dort neue Werke entstanden, die nun in einer frischen Ausgabe einer Kabinettausstellung der Kunstbehandlung (Müllerstraße 40) in München zu sehen sind. Walters verarbeitet in seinen Arbeiten nicht nur die Eindrücke der umgebenden Natur, sondern auch persönliche Erfahrungen, die sich in dieser besonderen Phase seines Lebens verdichtet haben – fernab vom Trubel der großen Kunstmetropolen, dafür ganz nah an sich selbst.