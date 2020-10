Malerei im Lockdown

× Erweitern Bilder: Frank Lorenz

Bild: Frank Lorenz

Im November startet eine neue Ausstellung des queeren Wahlberliners Frank Lorenz in Stuttgart.

Im grauen Lockdown-Monat ein schönes Angebot, um – unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen – mal kurz die Wohnung zu verlassen und mit Maske Kunst zu genießen und so etwas abzuschalten von Sorgen, Druck und Arbeits- und Alltagsstress.

Frank Lorenz

Angesprochen auf den Lockdown antwortete uns Frank Lorenz: „Möglicherweise leidet ein introvertierter Mensch weniger unter einem Lockdown, als Menschen, die vorher zahlreiche Freizeitaktivitäten und rege Sozialkontakte hatten. Mein Mitgefühl geht auch an jene die durch diese Maßnahmen existenziell bedroht sind. Trotzdem appelliere ich an die Vernunft aller, das wir diese Situation bald bestehen werden.“

Am 6. November eröffnet die Einzelausstellung des im beschaulichen Tübingen geborenen Malers, der vor 20 Jahren nach Berlin zog, um dort in der Metropole frei und als Künstler zu leben. Inzwischen gehört er bundesweit zu den bekanntesten Malern der Szene. Und stellt mittlerweile auch bundesweit aus, auch in seiner Heimat Baden-Württemberg. „Kunst erleben! Kunst macht Spaß! Auch im Lockdown sind wir für Euch da, immer freitags von 14:30 – 18:30 Uhr“, so die Künstler und Fotografen Ralf Wehrle und Uwe Frank von der Galerie Bovistra in der Ludwigstraße 66 im schönen Stuttgart.

www.bovistra.com