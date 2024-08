Kunst von David LaChapelle!

× Erweitern Foto: © David LaChapelle Studio / Courtesy of TASCHEN David LaChapelle Nicki Minaj, Superbass, 2011, © David LaChapelle Studio

Expand Foto: www.taschen.com Einer der legendären Klassiker von Marc Newson, das „Lockheed Lounge“-Sofa

Bücher von Marc Newson (kleines Bild rechts) und von vielen, vielen anderen Künstler*innen gibt es mit bis zu 75 % Rabatt beim „Sommersale“ des Kölner TASCHEN Verlags von Mittwoch, 28. bis Samstag, 31. August, und bei www.taschen.com von Donnerstag, 29. August, bis Sonntag, 1. September.

In vier Monaten ist Weihnachten, da lohnt es sich doch zu stöbern, oder? Denn schon seit 1980 sorgt der Kölner Verlag von Benedikt Taschen für große Kunst, grandiose Fotos und wunderbare Inspiration in unseren Wohnungen. Der Verlag schafft es, große Namen in hochwertigen Büchern erschwinglich zu präsentieren. Andy Warhol, Bob Mizer und auch Robert Mapplethorpe zum Beispiel. Ging es in den ersten Jahren vor allem um Comics, ist der Verlag seit 1984 besonders im Kunstbuchgeschäft erfolgreich. Prominente Fans des Verlags sind unter anderem Rihanna und Moby. Ende August bis Anfang September kannst auch du zum Fan werden, reingucken lohnt ...

TASCHEN Store Berlin, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin, store-berlin@taschen.com, TASCHEN Store Köln, Neumarkt 3, 50667 Köln, store-koeln@taschen.com

