Kunst zum Träumen

Der Maler Ross Watson zählt auch prominente Queers wie Sir Ian McKellen und Sir Elton John zu seinen Fans.

Aber auch Menschen ohne „Sir“, „Dame“ oder „Lady“ im Titel finden Gefallen an seinen erotischen Werken, die durchaus etwas träumen lassen.

Vom Strand, vom Urlaub, der Natur und von der Jugend. Denn seine Modelle sind meist eher in der ersten Lebenshälfte, sehr sportlich und trainiert. Ein bisschen Idealisierung gehört zur Kunst aber ja auch dazu, oder? Über den Künstler: Der 1962 geborene australische Maler und Fotograf Ross Watson stellte schon erfolgreich in London, Berlin und Los Angeles aus und nahm an Gruppenausstellungen zeitgenössischer internationaler Künstler in der australischen Nationalgalerie und auf der Kunstmesse Toronto teil. Seine Bilder und Bücher kann #mensch hier finden und kaufen: rosswatson.com