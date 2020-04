Lagerkoller? Wir haben da was Gutes

Okuda San Miguel „New Bodies For Lost Souls“-Puzzle,1000 Teile

Statt sich als Paar zu streiten/zu lieben oder solo stundenlang zu masturbieren, kann man natürlich draußen (mit genügend Abstand zu anderen!) Sport machen. Wem es allerdings mitunter zu kalt, nass oder „gefährlich“ ist da draußen, der sollte mal diese tollen Puzzles ausprobieren.

Quarantäne, Homeoffice, weder die Familie kann man besuchen (oder ihr entkommen), noch kann man Freunde treffen, in Klubs abtauchen oder ins Gym. Zeit zu puzzlen! Die Hamburger Affenfaust Galerie hat ein paar schöne im Angebot.

Nychos „Dissection of an Astronaut“-Puzzle, 1000 Teile

„Solidarität ist das Gebot der Stunde! Im Besonderen die Solidarität gegenüber älteren Menschen, gegenüber Menschen mit Vorerkrankungen und gegenüber Menschen, die sowieso an den Rand unserer Gesellschaft gestellt werden, Menschen die obdachlos sind und Menschen, die flüchten müssen. Darüber hinaus ist uns bewusst, dass gerade freischaffende Künstler finanzielle Probleme bekommen werden, und natürlich müssen auch wir als Galerie einen Plan entwickeln, wie wir die nächsten Monate überstehen“, so das Team. „Wir sind gerade dabei Puzzle mit Kunstmotiven produzieren zu lassen. Mit dabei sind am Anfang: Nychos, Okuda, Doppeldenk, Ana Barriga, Flying Förtress und Marc Burckhardt.“