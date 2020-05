Leonardo da Vinci – genial schwul

Foto: Pixabay / CC0 leonardo da vimci potrait

Berühmte Künstler, deren Werke zum kulturellen Universalgut geworden sind, gibt es einige. Frida Kahlos farbenprächtige Selbstportraits, Pablo Picassos kubistische Gemälde, Michelangelos Skulpturen, Van Goghs Sonnenblumen und Monets Wasserlilien – selbst ohne die Gemälde oder Figuren mit eigenen Augen gesehen zu haben, verbindet so gut wie jeder etwas damit.

Doch kein anderer Künstler hat so viele Talente in sich vereint wie der 1452 in einem italienischen Dorf nahe der Stadt Vinci geborene Leonardo da Vinci. Der uneheliche Knabe wuchs im Haus seines Vaters, eines Notars, auf. Dass er ein Universalgenie war, ließ sich nicht sofort erkennen. Mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen soll der junge Leonardo da Vinci seine Mühe gehabt haben. Auch dies ist noch nichts besonderes für Genies, so hatte Albert Einstein zwar nicht, wie oft falsch berichtet, ein Problem mit Mathe, sondern mit den Geisteswissenschaften und Sprachen. Leonardos Zeichenkünste hingegen waren augenfällig, und zu seinem Glück war sein Vater bereit, das Talent zu fördern und ihn als Schüler zu dem Bildhauer und Restaurator Andrea del Verrocchio zu schicken.

Faszination Mann als Quelle der Inspiration?

Was er dort lernte, wandte er für den Rest seines Lebens an und schuf Werke, die ihn unsterblich machten. Sein Porträt der Mona Lisa, das seit 1797 im Pariser Louvre hängt, ist das berühmteste, am häufigsten kopierte Gemälde der Welt. Wer für das Auftragswerk Modell gestanden hat, ist eines der ungelösten Rätsel der Kunstgeschichte. Einige Experten behaupten, es sei die Lisa genannte Frau des Auftragsgebers Francesco del Giocondo gewesen. Andere sind überzeugt, dass das Original der Mona Lisa die Geliebte des florentinischen Herrschers Giuliano de Medici gewesen ist. Die jüngste Theorie italienischer Kunsthistoriker, dass der homosexuelle Leonardo da Vinci seinen Schüler und mutmaßlichen Geliebten Gian Giacomo Caprotti alias Salai als Modell genommen hat, findet allerdings nur wenig Gegenliebe. Internalisierte Homophobie macht weder vor Künstlern, noch vor Historikern, als sogar Tagesschausprechern halt.

Doch abgesehen von seinem Talent als Maler und Bildhauer, das vor allem in religiösen Werken wie seinem berühmten „Abendmahl“ als Wandgemälde, das Jesus beim Speisen mit seinen Jüngern zeigt, sowie Heiligenskulpturen zum Ausdruck kam, war es ein Interesse an der gesamten Welt, die ihn besonders machte. Seine detailgetreue Studie der männlichen Anatomie ist in seinem „vitruvianischen Menschen“ verewigt. Die Skizze eines Mannes, der mit seinen Händen und Füßen einen Kreis und ein umgebendes Quadrat berührt, ist heute ikonografisch. Um seine anatomischen Kenntnisse zu erweitern, soll da Vinci heimlich und verbotenerweise Leichen seziert haben.

Geniales „Männerspielzeug“

Berühmt sind auch seine Flugmodelle. Da Vinci, der Vögel beobachtete, um das Geheimnis des Fliegens zu lüften, entwarf unter anderem Flügeln nachempfundene Instrumente, ein Fluggerät mit Luftschraube und einen fallschirmähnlichen Gleiter. Obwohl Flugzeuge noch 400 Jahre auf sich warten ließen, stellten Experten im Jahr 2000 anhand eines Nachbaus fest, dass da Vincis Gleiter funktioniert.

Weil selbst ein Genie Geld braucht, verdingte sich da Vinci auch für militärische Projekte. Zu den Erfindungen, die er für den Mailänder Herzog Ludocivo Sforza erschuf, gehörten ein Schnellfeuergeschütz, ein mit acht Kanonen bestückter Panzer, der allerdings nie zu Einsatz kam, und eine Taucherausrüstung mit Schnorchel und Taucherglocke. Als da Vinci 1519 starb, hatte er der Welt außer seinen Kunstwerken auch Errungenschaften in Mechanik, Hydraulik und Architektur hinterlassen. Kein anderer Mensch ist dem Italiener seitdem gleichgekommen, was die Vielzahl der Talente und schiere Brandbreite des Genies anbelangt.