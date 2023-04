Ausstellung: Schwule Liebe 1850 – 1950 in Genf

×

Zwei Buchseiten aus „Loving – Männer, die sich lieben, Fotografien aus den Jahren 1850 – 1950“

Das bewegende und außergewöhnliche Buch „Loving – Männer, die sich lieben, Fotografien aus den Jahren 1850 – 1950“ von Hugh Nini und Neal Treadwell schlägt immer wieder Wellen. Jetzt gibt es eine Ausstellung dazu, im renommierten Musée d’art et d’histoire, einem der wichtigsten Museen der Schweiz.

Über das Buch verrieten uns die beiden Queers einmal: „Unsere Sammlung begann vor zwanzig Jahren, als wir auf ein altes Foto stießen, das wir für einzigartig hielten. Das Motiv auf diesem Vintage-Foto waren zwei junge Männer, die sich umarmten und anstarrten – eindeutig verliebt“.

Der Beginn einer wichtigen und berührenden fotografischen Reise! Rund 2.800 Bilder sind inzwischen zusammengekommen, über 300 sind jetzt vereint in einem Buch, diese werden nun erstmals bei „LOVING. The Exhibition“ im schönen Genf vor der spektakulären Kulisse des Mont Blanc an der Südspitze des Genfer Sees zu sehen sein. Die Ausstellung soll am 8. Juni dieses Jahres eröffnen und bis zum 24. September gehen.

„Join us in this celebration of love.“ Neal & Hugh

Die berührenden Bilder entstanden, als homosexuelle Liebe gesellschaftlich geächtet war, Schwule lebten versteckt, mussten ihre Liebe unterdrücken und konnten Sex nur auf Klappen oder im Geheimen erleben. Das Buch „Loving – Männer, die sich lieben, Fotografien aus den Jahren 1850 – 1950“ ist ein wichtiges Zeitdokument, das uns vor Augen führt, was war. Das mahnt und erinnert, das aber auch Lebensfreude gibt und die Toten ehrt. Denn diese schwulen Männer, die sich damals in romantischen Posen ablichten ließen, riskierten viel – mitunter ihr Leben. www.loving1000.org, www.facebook.com/LovingTheBook1000