Lucas ganz verträumt

× Erweitern Foto: A. Lourie / www.meatzine.com

Die neue Ausgabe der schwulen Kunst-Erotik-Magazin-Reihe „meat ICONS“ ist da. In Nummer 18 dreht sich alles um Lucas.

Inszeniert und fotografiert wurde der junge Bartmann von UK-Künstler Adrian Lourie, dem Mastermind von „meat“. Was das ist? Body Positivity statt Bodyshaming mithilfe der Fotografie! „meat“ ist aber auch queere Erotik in Kalender-, Video- und Buchform, denn Adrian will „Körper echter Menschen“ auf vielfältige Weise feiern. www.meatzine.com

× Erweitern Foto: A. Lourie / www.meatzine.com

× Erweitern Foto: A. Lourie / www.meatzine.com