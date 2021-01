EROTIK: Männer aus Stockholm

Foto: www.jonasnoren.se

Der Fotograf Jonas Norén war gerade einmal vier Jahre alt, als er das erste Mal eine Kamera in den Händen hielt.

Mittlerweile ist der Skandinavier einer der ganz populären Künstler in der queeren und homoerotischen Fotografenszene. Wir haben einige seiner besten Bilder für dich versammelt.

„Ich finde meine Models im Fitnessstudio, auf Facebook und auf Instagram. Und manchmal finden sie mich ...“, verriet uns Jonas Norén im Chat. Wer von dem schwedischen Künstler abgelichtet werden will, der kann sich via Social Media bei ihm melden. Vor Kurzem erschien auch ein Buch von Jonas Norén (wir berichteten): „Human Behind the Penis“. Schwule Kunst, die durch das Können des Machers und ihrer innewohnenden Erotik überzeugt.

www.jonasnoren.se, www.facebook.com/jonasnoren.se, www.instagram.com/jonasnoren.se