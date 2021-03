Manuel Moncayo stellt aus

× Erweitern Foto: Manuel Moncayo „Anima Ardens VII, 2016“

Foto: Manuel Moncayo „19.12.2015, 2015“

„Apeirophobia“ ** heißt die aktuelle Ausstellung des Künstlers, die in „The Little Black Gallery“ zu sehen ist.

Zwölf Bilder werden noch bis zum 5. März in London und auf der Homepage „BOYS! BOYS! BOYS!“ ausgestellt.

Für Kurator Ghislain Pascal ist Manuel Moncayo der „Künstler des Monats“ – und auch uns begeistern seine Hintern, seine Fotokunst. Die Filme von Wong Kar-wai, etwa 'In The Mood For Love' seien sein Parameter zur Messung von Schönheit, so Manuel Moncayo über seine Einflüsse. Am liebsten reist der Weltbürger übrigens nach Japan, er schwärmt für das Essen dort und natürlich die Landschaften. Einen Koffer in Berlin hat Moncayo aber auch, zudem zählt er zu den Unterstützern des Schwulen Museums und der queeren Kunst-Auktion Elledorado.

** Apeirophobie ist eine Phobie; Betroffene leiden an der irrationalen Angst vor der Unendlichkeit, etwa vor der Unendlichkeit des Todes, das kann zu Panikattacken führen

× Erweitern Foto: Manuel Moncayo „John, 2017“ Die Lieblingsstädte des Fotografen sind Madrid und Kyoto

× Erweitern Foto: Manuel Moncayo „It’s Personal (II), 2015“

www.manuelmoncayo.eu, boysboysboys.org