Kunscht im Ländle

× Erweitern Bild: Martin-Jan van Santen, Trick, 2023, Öl auf Leinwand, 90 x 120 cm

Expand Bild: Jochen Hein, Wasserfall, 2025, Acryl auf Holz, 40 x 40 cm

Mit gleich zwei Ausstellungen feiert die Galerie Thomas Fuchs in Stuttgart in „The Länd“ den Frühling.

Und zwar mit „Jochen Hein. Water Falling“ in der Augustenstraße 63 (ab dem 4. April und noch bis zum 10. Mai) und mit „Martin-Jan van Santen. Outdoors“ ** in der Reinsburgstraße 68a – selbe Laufzeit.

Wunderbare Gemälde, die den Geist erfreuen, die abschalten lassen von der Hektik des Alltags und die wie gemacht dafür sind, sich einmal etwas anderes zu gönnen als Netflix und Shopping. Zwei Tage legen wir dir besonders ans Herzen: „Mit beiden Ausstellungen nehmen wir am 5.4. und 6.4.2025 am Stuttgarter Galerienrundgang Art Alarm teil“, so das Team der beliebten Galerie. In den nächsten Wochen starten noch einige spannende Ausstellungen, alles ganz genau erfährst du auf der Homepage der Galerie. www.galeriefuchs.de

** Hier gibt es noch einen Artikel zum Künstler

