Männer, Schwarzwald, Stuttgart – KUNSCHT!

Foto: www.blackwhite.de Bovistra Die Ornamente der Kacheln erinnerten die Künstler an Tattoos auf männlichen Körpern

Kunst aus Mönchweiler im Schwarzwald, ausgestellt im schönen Stuttgart. Mitte Dezember eröffnen die queeren Fotografen Ralf Wehrle und Uwe Frank in ihrer Galerie Bovistra ihre jährliche Ausstellung „Masculine“, der Name verrät es, der Mann steht im Fokus.

Und Fassaden. Inspiriert wurden die beiden Schwarzwälder dazu durch eine Reise nach Lissabon, überall wunderschöne bemalte Kacheln an den Hausfassaden, die Assoziationen an Tätowierungen weckten. Und sicherlich auch nicht weniger schöne Männer.

Die Ausstellung „Masculine – Männer mit Fassade“ ist eine Gruppenausstellung, auch der Wahl-Berliner Künstler Frank Lorenz und der Stuttgarter Maler Alex Biegler sind ins künstlerische Ausstellungskonzept eingearbeitet. „Kennt man Lorenz‘ Zeichnungen bis dato im DIN-A4-Format, so präsentiert er erstmalig auch Arbeiten im A3-Format“, verrät das Künstler-Paar aus Baden-Württemberg dazu via E-Mail an uns.

17.12. – bis 24. Februar 2023, „Masculine“, jeweils freitags von 14:30 – 18:30 Uhr, Galerie Bovistra – Ralf Wehrle / Uwe Frank, Ludwigstr. 66, Stuttgart, www.bovistra.com