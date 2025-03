Maximilian Otte – Stars und Glamour

×

× Erweitern Bild: Maximilian Otte – „Club Tropicana 11“ 2023

Kunst, die Freude spendet, Pop-Art 2025, Acryl auf Leinwand. Für uns hatte der Kreative aus Wien etwas Zeit.

Wie entsteht bei dir ein Bild? Der kreative Prozess ist eigentlich ganz kurz: Vor meinem geistigen Auge läuft quasi eine Videosequenz ab, die an dem Punkt stehen bleibt, den ich dann malen möchte. Der weitere (und zeitaufwendige) Verlauf ist dann nur noch Handwerk. Komposition, Szenerie, Ausstattung, alles steht in dem Moment schon fest. Mit Modellen stelle ich die jeweilige Situation nach und mache davon Fotos, an denen ich mich beim Malen orientiere. Die Gesichter nehme ich immer von vom Image passenden Prominenten.

Expand Bild: Maximilian Otte – „Wash and Go 2“ 2024

Amy Winehouse hast du auch verewigt. Warum? Ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit Starkult und wähle die gemalten Prominenten anhand bzw. aufgrund ihres Images aus. Amy Winehouse hat schon in jungen Jahren durch ihre Optik ein unverwechselbares Image geschaffen und wurde mit ihrem Talent, ihrem Aussehen und leider frühen Tod zu einer Ikone unserer Zeit. Weiters bin ich auch ein Fan von ihr, was es mir dann noch einfacher macht, sie zu malen.

Expand Bild: Maximilian Otte – „Club Tropicana 9“ 2023

Worauf legst du Wert bei deiner Kunst? Mein Arbeitsprozess folgt keinem Konzept, keiner Hinterfragung einer Sache, politischem Gedanken oder ähnlichem. Es ist auch kein kunstgeschichtliches Vorwissen nötig, die Themen entspringen der Alltags-, Jugend- und Popkultur. So gesehen kann man sagen, ich folge hier der Auffassung der Pop-Art, dass alles Kunst ist und als Kunst dargestellt werden darf. So male ich alles, was ich interessant, schön und auch lustig finde, gerne übertrieben und üppig. Wenn es darum geht, worauf ich bei der Arbeit Wert lege, dann ist die Antwort Qualität. Das beginnt bei qualitativ guten Farben und Bildträgern, Keilrahmen mit 90-Grad-Winkeln, einer korrekten Maltechnik usw. Ich möchte einfach, dass man lange Freude an meinen Bildern hat. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass eine Herausforderung besteht, technisch, inhaltlich, formatbezogen.

Im Frühsommer stellst du in Bad Dürkheim aus. Vom 22. Mai bis 21. Juni 2025 werden meine Bilder von der Art Gallery am Stadtplatz in Bad Dürkheim ausgestellt. Wir arbeiten bereits zum zweiten Mal zusammen und ich freu mich schon sehr auf die Ausstellung, die den Titel „Celebrities“ haben wird und aktuelle Bilder, aber auch einige ältere Arbeiten zeigen wird.

Was magst du besonders an Wien? An Wien gefällt mir das Großstadtflair, das aber Hand in Hand mit einer witzigen Gemütlichkeit geht. Optisch finde ich Wien besonders im Frühling schön. Von Kulinarik usw. muss ich gar nicht schwärmen, ich würde allein wegen einem Glas Leitungswasser immer wieder nach Wien kommen (hier handelt es sich nämlich um Hochquellwasser aus den Alpen).

*Interview: Michael Rädel

Die nächste Ausstellung des 1978 geborenen Künstlers – „Celebrities“ – ist in der Art Gallery am Stadtplatz Bad Dürkheim (67098 Bad Dürkheim, Stadtplatz 8, vom 22. Mai bis zum 21. Juni geplant. www.maximilianotte.com, www.instagram.com/maximilian_otte

Besuch uns auf Instagram: