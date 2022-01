meat ICONS: Osito – eigentlich ganz scheu ...

× Erweitern Foto: A. Lourie / www.meatzine.com meat

Der Fotograf Adrian Lourie hat ein neues Projekt am Start: „meat ICONS – A Pictorial On Modern Masculinity“. Jeden Monat gibt es eine Ausgabe, die einem Model gewidmet ist. Den Auftakt macht der eigentlich recht scheue Osito.

Via E-Mail verrät der Künstler: „Die erste Ausgabe von meat ICONS ist also zurück aus der Druckerei und ich könnte nicht glücklicher sein. Nun, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es könnte, aber das ist mein abscheulicher Perfektionismus, der durchscheint. Es sieht toll aus und fühlt sich auch so an und ich kann es kaum erwarten, es mit euch zu teilen.“ Jedem „meat ICON“ wird ein signierter A5-Kunstdruck beiliegen, so Adrian Lourie.

Nackte Kerle aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und mit verschiedenen Berufen. Allein die Bilder machen klar, dass es bei „meat ICONS – A Pictorial On Modern Masculinity“ um Body Positivity („jeder Körper ist schön“ & „du bist so gut, wie du bist“) geht – ein sexy Statement gegen alle Arten von (Body-) Shaming.

Body Positivity statt Bodyshaming: meat ist queere Erotik in Kalender-, Video- und Buchform. „meat ICONS – A Pictorial On Modern Masculinity“ -Mastermind Adrian Lourie, der schon seit 2010 die Szene mit seiner erotischen Fotokunst beglückt, verriet uns einmal über die Beweggründe, so ein Projekt zu machen: „Wir sind nicht alle muskulös und wir sind nicht alle 19 Jahre alt. meat ist eine tolle Sache, Körper echter Menschen zu feiern.“ Wir sind Fan. www.meatzine.com

