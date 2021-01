Mach doch mal ein Video ...

× Erweitern Foto: Adrian Lourie meat

Foto: A. Lourie / www.meatzine.com meat

Als Kindergartenkind tanzte ich einst zu The Flirts „Calling All Boys“, ein Lied, das zu diesem Aufruf passt wie Trash-TV zu Social Media. Die Sache ist aber eine sehr gute Angelegenheit.

Denn bei dem Foto-, Video-, Kalender- und Buch-Projekt meat von Fotograf Adrian Lourie geht es um Body Positivity, starke Bilder aller Arten Mann (auch Trans*!) statt Bodyshaming.

Bis Sonntag kann nun JEDER ein Video einreichen, in dem das Wort „meat“ vorkommt. Der Künstler plant einen Kurzfilm zum Zehnjährigen seiner erotischen Idee, auch ein Buch ist in der Mache. Zu sehen sein muss das Gesicht, die Schultern, etwas Oberkörper. Ein T-Shirt ist dabei optional ... Wer mitmachen will, der kann sein Video an hello@meatzine.com oder via WhatsApp an Adrian Lourie senden: 07804906540 (+44 außerhalb der UK). www.meatzine.com

× Erweitern Foto: A. Lourie / www.meatzine.com meat Riccardo aus der Jubiläumsausgabe von meat

Über Adrian Lourie

meat-Mastermind und Fotograf Adrian Lourie, der schon seit 2010 die Szene mit seiner erotischen Fotokunst beglückt, verriet uns einmal über die Beweggründe, so ein Projekt zu machen: „Wir sind nicht alle muskulös und wir sind nicht alle 19 Jahre alt. meat ist eine tolle Sache, Körper echter Menschen zu feiern.“ Wir sind Fan.