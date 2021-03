Mikey Woodbridge – Ahnenkult und Trance

Die Schöneberger Galerie The Ballery erfreut mit ungewöhnlicher Kunst im Lockdown. Vom 10. April bis Ende Mai ist hier eine Ausstellung des queeren Künstlers aus Australien geplant.

„Der Lockdown gab The Ballery die Möglichkeit, neue Perspektiven zu finden und neue Dinge auszuprobieren. The Ballery wurde in ein Live-in-Kreativstudio verwandelt, in dem sowohl Regisseur als auch Künstler enger zusammenarbeiten konnten“, so Simon Williams von The Ballery in einer E-Mail an uns.