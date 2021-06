Pop-Art für mehr Nächstenliebe

× Erweitern Fotos: www.allovercetera.com Keith Haring So bunt, einfach und lustig seine Männchen auch wirken, seine Bilder transportieren eine Botschaft: gegen Unrecht, für Nächstenliebe

1985 taten sich Keith Haring und Andy Warhol zusammen, um Madonna zu ehren.

Keith Haring wünschte sich, dass alle Menschen – gleich welcher Hautfarbe, Religion, Sexualität, Herkunft oder sozialen Ursprungs – die gleichen Chancen und Rechte haben. Darauf wollte er aufmerksam machen. Dafür steht seine Kunst, das Tragen seiner Grafiken sollte/kann auch ein Statement sein.

„Ich glaube nicht, dass Kunst Propaganda ist; sie sollte etwas sein, das die Seele befreit, die Fantasie weckt und die Menschen ermutigt, weiter zu gehen. Kunst feiert die Menschlichkeit, statt sie zu manipulieren“, so der 1990 an den Folgen der Immunschwächekrankheit Aids verstorbene Künstler.

Foto: Pierre Keller Keith Haring und Andy Warhol 1986

Keith Harings künstlerisches Schaffen wurde im Laufe der Jahre zu DEM Synonym für Pop-Art. Der queere Aktivist ist neben Andy Warhol und Roy Lichtenstein sicherlich einer der weltweit bekanntesten Künstler dieses Kunstgenres geworden, wenn auch viele, die seine Grafiken jetzt nutzen, nichts über sein Schwulsein, sein Leben oder auch seine Botschaft wissen. Keith war sehr politisch! So malte Keith Haring gegen Atomwaffen, gegen die Ausgrenzung Aids-Infizierter und gegen den weltweiten Kapitalismus. Da mutet es fast ironisch an, dass seine Kunst auch gerade in der Werbung bis heute gerne adaptiert wird.

Zeitlebens war der Queer mit so illustren Weltstars wie dem Model, der Schauspielerin und Sängerin Grace Jones, dem Künstler Andy Warhol, der Sängerin und dem Gesamtkunstwerk Madonna sowie auch dem Maler Jean-Michel Basquiat befreundet, für Grace Jones gestaltete Keith zusammen mit Andy auch ein Musikvideo, den Clip ** gibt es hier unter dem Artikel.

** „I'm Not Perfect (But I'm Perfect for You)“ ist eine musikalische Zusammenarbeit von Grace Jones mit Nile Rodgers / Chic und die erfolgreichste Single der Sängerin in den USA