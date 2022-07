Moderne Zeiten – damals

Foto: Lewis W. Hine „Power House Mechanic“, 1920/1921, Silbergelatineabzug, 15,5 x 12,5 cm, Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie

Am 24. Juli beginnt die Ausstellung „Moderne Zeiten. Industrie im Blick von Fotografie und Malerei“ im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt in Unterfranken in Bayern, eine Zusammenarbeit mit dem Bucerius Kunst Forum und dem Münchner Stadtmuseum.

Die hier bis zum 9. Oktober ausgestellten Bilder, Gemälde und Fotografien von so unterschiedlichen Künstlern wie Hans Baluschek, Evelyn Richter und Lewis W. Hine, machen das Leid der Armen damals erfahrbar, aber auch die Aufbruchstimmung der Reichen, die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten.

Das im Jahr 2000 eröffnete hochmoderne und international bekannte Museum Georg Schäfer hat ebenfalls einen industriellen Hintergrund: Angelegt wurde die populäre Sammlung ab den 1950er-Jahren durch den Schweinfurter Großindustriellen und Sammler Dr.-Ing. e.h. Georg Schäfer (1896 –1975). Mehr als passend, dass sich das Museum nun dieser faszinierenden, die Menschheit (leider auch das Klima) verändernden Welt voller Mythen, technischer Schönheit, menschlichem Elend und auch maskuliner Erotik ** annimmt. www.museumgeorgschaefer.de

** zitiert etwa bei Madonnas Musikvideo zu „Express Yourself“