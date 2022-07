„Mythos Natur“ – Warhol und Picasso in Lindau

× Erweitern Foto: M. Rädel Lindau, Bodensee, Bayern, Blick auf Österreich

Mythos Natur, Lindau, Warhol, Monet

Von Impressionismus bis hin zur Pop-Art, von Monet bis Andy Warhol, die Inselstadt im Bodensee erfreut das – queere – Herz mit Kunst, Natur und Historie. Lindau liegt zwar in Bayern, erinnert aber mit seiner Pracht, Kunst und Queerness an große Metropolen.

Foto: M. Rädel Andy Warhol, 2020 aufgenommen bei Berlin Creative Space – BCS von Rolf „Rolfe“ Scheider

In der noch bis in den Oktober hinein laufenden Ausstellung „Mythos Natur“ kann der Besucher Werke so populärer Künstler wie Monet, Manet, Renoir, Liebermann, Macke, Nolde, Münter und auch Pablo Picasso erleben. Der am 25. Oktober 1881 geborene spanische Künstler gilt als Genie, aber auch als Macho und Frauen gegenüber als unsensibel (um es milde auszudrücken). Seine Kunst, etwa 50.000 Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Collagen, Plastiken und Keramiken, beeinflusste die Entwicklung der Moderne nachhaltig. Am 8. April 1973 starb der zur Ikone gewordene Künstler, bis heute inspiriert er Maler und Kreative. Auch seine Kunst ist von der Natur beeinflusst.

„Für Maler aller Epochen bedeutet das Studium der Natur eine der wichtigsten Grundlagen ihres Schaffens. Landschaften und Blumenstillleben sind seit jeher reizvolle Bildthemen, und private sowie öffentliche Gärten wurden zu unerschöpflichen Inspirationsquellen für Maler und Poeten. So rückte der Garten besonders seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Fokus der Künstler, um in der Freilichtmalerei neue bildnerische Möglichkeiten und Techniken zu erproben“, so das Museum auf seiner Homepage über die aktuelle thematisch geprägte Sonderausstellung. „Schließlich bediente sich auch der Popartist Andy Warhol des Motivs der Blume und schuf mit seiner Serie ,Flowers' Ikonen der modernen Kunst. Doch setzte er der Freilichtmalerei vergangener Zeiten die serielle Kunst durch maschinelle Farbvariationen aus seinem Fabrikatelier entgegen.“

× Erweitern Foto: Christian Flemming AndyWarhol „Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ lautet der Titel der Ausstellung, die vom 30.4 bis 3.10. 2022 in Lindau zu sehen ist

Über Andy Warhol: Er war der jüngste Sohn einer Bauernfamilie im Norden der Slowakei. Erst studierte der spätere Weltstar Gebrauchsgrafik am Carnegie Institute of Technology und lebte in den 1950ern von Gelegenheitsjobs als Grafiker. 1956 hatte Andy Warhol (6. August 1928 – 22. Februar 1987) seine erste wichtige Einzelausstellung im New Yorker Museum of Modern Art. Ab den 1960ern widmete er sich auch immer mehr dem Film und wurde durch seine Siebdrucke weltberühmt. Der einstige Studio-54-Fan ist einer der wichtigsten Vertreter der US Pop-Art und eine DER ganz großen Legenden der Kunstwelt.

„Mythos Natur“, noch bis 3. Oktober, Kunst Museum Lindau, Lindau, www.kultur-lindau.de