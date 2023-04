Mythos USA – Western, Cola, Disco und Bubblegum?

× Erweitern Foto: S. Ratkovic

Foto: S. Ratkovic

Vor einigen Jahren setzte sich die Künstlerin Sandra Ratkovic mit Russland auseinander, jetzt rückt die andere Weltmacht in ihren fotografischen Fokus: die Vereinigte Staaten von Amerika, die USA.

Dazu bereiste die Fotografin zwischen 2019 und 2022 drei unterschiedlichen Regionen der USA: das quirlige New York, das Rentnerparadies Miami und die Raumfahrt-Stadt Cape Canaveral in Florida. Die dort entstandenen Bilder stellt sie Aufnahmen gegenüber, die sie in drei deutschen Westernstädten im gerne verklärten Berlin, im wilden Brandenburg und im gemütlichen Rheinland-Pfalz gemacht hat.

Was hat der Mythos mit der Realität zu tun? Was verklären wir, was parodieren wir unbewusst? Wie ist es, in den USA zu leben?

Passend zum Gallery Weekend eröffnet am 28. April ihre Ausstellung „Mythos USA“ in der LEVELS Gallery Pistoriusstraße 100 in Berlin-Weißensee, präsentiert von Leo Kuelbs Collection, kuratiert von Boris Kostadinov. Die Ausstellung endet am 31. Mai, am 6.5. gibt es um 18 Uhr eine Künstlerinnenführung.