Nach dem Dirty Weekend kommt der Walk of Shame

Foto: LX Lab – Scented Candles for Men „Walk of Shame“ duftet auch ohne „Spaziergang“ zuvor gut

Oder doch nicht? Eigentlich kann man beides genießen. Und das auch noch, obwohl man sich an alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hält, denn hierbei geht es um Kerzen!

Gefühlt darf man immer weniger, Ausgangssperren stehen im Raum, Partys und Klubs sind schon lange (leider!) nicht möglich, das ist sicherlich alles irgendwie durchdacht (hoffen wir) und richtig (...), aber an manchen Tagen schwirrt einem schon der Kopf.

Dann sollte man es sich schön machen! Und Homeoffice-Küchen-Mief ist damit nicht gemeint. Kerzen, Duftkerzen sind unser Tipp! Zum Beispiel diese von Designer Laurent Guinci und seinem hippen Unternehmen LX Lab – Scented Candles for Men aus UK: „Walk of Shame“. Der Name erinnert an den Gang nach Hause, nach einer Nacht, in der man es womöglich übertrieben hat und von Völlerei bis Wollust alles ausgekostet hat, was ging. Die (vermuteten) Blicke der Menschen auf der Straße auf dem Heimweg ... Ebenfalls sexy klingen – und riechen – die Kerzen „Men in Suits“, „Dirty Weekend“ sowie „Steamy Shower“. Mehr dazu hier: www.lxlab.london