f³ – queere kunst

Foto: Bradley Secker Body Positivity Man will sich „ästhetisch dem gängigen Schubladendenken von Geschlechterrollen“ widersetzen

Queer und schwul, lesbisch und trans* einmal ganz anders fotografisch eingefangen. Die Ausstellung „New Queer Photography – Focus on the Margins“ in Berlin zeigt Kunst abseits des Mainstreams.

Dank Initiator und Verleger Benjamin Wolbergs bekommt man hier nicht die großen Namen, dafür aber einmal eine nicht zu stark inszenierte, auf Hochglanz polierte und professionelle Optik. Man will sich „ästhetisch dem gängigen Schubladendenken von Geschlechterrollen“ widersetzen, „Fragen der eigenen Identität und Sexualität jenseits von Tabugrenzen, tradierten Normen und Erwartungen“ werden thematisiert.

Die Ausstellung „New Queer Photography“ in der Galerie f³ – freiraum für fotografie in der Berliner Waldemarstraße widmet sich der Kunst des Undergrounds, der queeren Avantgarde. Darunter Werke von Pauliana Valente Pimentel, Soraya Zaman, Mohamad Abdouni, Michael Bailey-Gates, sowie Laurence Rasti, Bradley Secker, Shahria Sharmin, Melody Melamed und Laurence Philomene. Tolle Kunst großartiger Kreativer.

25.6. – 21.8., „New Queer Photography – Focus on the Margins“, f³ – freiraum für fotografie, Waldemarstraße 17, Berlin, www.fhochdrei.org