Kunst: Romain Bergers Geschenk

× Erweitern Foto: Romain Berger – „Pink Rodéo“

Expand Foto: Romain Berger – „Ken“

Romain Berger begeistert international mit seiner erotischen Pop-Art-Fotografie und präsentiert aktuell auch seine Kunst – aber (noch) nicht in Deutschland. Trotzdem können sich unsere Leser*innen freuen. Mehr dazu unten.

„Gerade noch stellte ich in Paris aus, ab dem 7. März werde ich dann in Luxemburg im Rainbow Centre ausstellen. (19 Rue du St Esprit, 1475 Ville-Haute Luxembourg)“, verrät der gefeierte französische Künstler im Chat im uns.

„Im Mai werde ich dann in Nizza, wieder in Frankreich, meine Werke ausstellen. Im Moment habe ich keine Ausstellung in Berlin geplant, würde aber gerne eine machen!“ Und hier ist Romain Bergers Geschenk für alle Leser*innen von männer*: „Für diesen Artikel möchte ich in meinem Online-Shop einen speziellen Code für jeden Kauf eines Drucks anbieten. Mit dem Code „MANNER25“ erhalten alle 10 % Rabatt auf den Gesamtbetrag der Bestellung in meinem Shop, gültig bis einschließlich 28. Februar: https://www.romainberger-photography.com/category/boutique“. Merci, Romain!