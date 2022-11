„Utopianistas“: Bisky à Paris

× Erweitern Bild: Norbert Bisky „Lightning Field“, 2022, © Courtesy Templon, Paris – Brussels – New York

Foto: M. Rädel Norbert Bisky in seinem Atelier in Berlin

Die letzte Ausstellung von Norbert Bisky in Paris öffnete genau einen Tag vor dem ersten Corona-Lockdown ihre Pforten. Um dann lange zu schließen. Inzwischen weiß man mit der Pandemie umzugehen, Norbert Bisky ist zurück in Paris, dieses Mal wird doch alles gut gehen?! Sicherlich.

Bild: Norbert Bisky „Retaliation“, 2022, Foto: B. Borchardt, © Courtesy Templon, Paris – Brussels – New York Norbert Bisky

Die damalige Schließung führte zu einem verständlichen Frust beim Maler, so das Team der gastgebenden Galerie TEMPLON in Paris. „Seine Frustration führte zu Utopianistas, einer postpandemischen und energiegeladenen Ausstellung, die eine brandneue Lesart des von Thomas Moore entwickelten Konzepts der Utopie vorschlägt. Für diese neue Serie zeigt uns Norbert Bisky Teenager mit ernsten Gesichtern, verloren inmitten himmlischer Landschaften.“

Die Ausstellung beginnt noch diese Woche, am Samstag, den 5. November, bis zum 24. Dezember, Heilig Abend kann man dann in Paris die Kunst des international gefeierten Malers genießen. Und der verrät uns: „Aus der Pandemie sind neue Generationen voller Hoffnung und Ideen hervorgegangen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es sind diese bescheidenen ‚Helden', diese zweideutigen Visionäre, die ich in den Mittelpunkt dieser Ausstellung stelle: Welche Zukunft haben diese Idealisten vor sich, die sich mit Leib und Seele der Perfektionierung unserer Gesellschaft widmen, ohne zu wissen, dass sie damit möglicherweise an der Spitze stehen zur Zerstörung?“

www.templon.com, www.norbertbisky.com