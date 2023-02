Österreichs Burschen

Foto: @pcp.fotografie

Philipp von pcp.fotografie hat eine Reihe verschiedener Männer in seiner neuen Porträtserie „Männer in Graz“ fotografisch inszeniert. Hier bekommst du einen Einblick in sein Schaffen.

Inspiriert wurde der Künstler von einem Zitat Frederico Fellinis: „Gesichter sind die Lesebücher des Lebens“.

Der Fotograf ergänzt: „Und es stimmt – jedes Gesicht erzählt seine eigene individuelle Geschichte, sei diese fantastisch oder dramatisch“. Schön ist die zu sehende Vielfalt an Männern, alle attraktiv, aber nicht alle makellos wie Models oder Filter-Könige auf Social Media. linktr.ee/pcpfotografie

