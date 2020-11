Ohne Kunst wird es GRAU

× Erweitern Bild: SEO „Die Frequenz meiner Träume“, 2017, Acryl auf Leinwand, 130 x 160 cm

Bild: Max Diel „Blue Eyed“, 2017, Öl auf Nessel, 140 x 170 cm

Kunst von Größen wie Gerhard Richter, Max Diel, Christo oder auch Axel Anklam wird ab dem 28. November in Wiesbaden ausgestellt.

Die Gruppenausstellung „Meisterwerke VIII“ ist mit einer kurzen Unterbrechung bis Mitte Februar in der Galerie Rother Winter zu sehen. Gezeigt werden unterschiedlichste künstlerische Positionen zu verschiedenen Themen, doch allen ist gemeinsam, dass sie klarmachen, dass es ohne Kunst farbloser wäre in dieser Welt.

Gerade in Zeiten von Corona darf die Kunstwelt nicht vergessen werden und auf der Strecke bleiben.

Bild: Christo „Wrapped Studebaker“, 2015, Original Collage, 43 x 53 cm

„Aufgrund der zur Zeit geltenden Vorschriften dürfen wir leider keine Vernissage abhalten, aber es können in unserem großen Galerieraum maximal fünf Personen unter Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gleichzeitig die Ausstellung besuchen“, so die Galerie schriftlich. „Bei Goldschmiede HERMSEN gegenüber unserer Galerie erwarten Sie in der Adventszeit die vielseitigsten Schmuckkreationen, unter anderem von der Goldschmiedin Vitalis Kubach“ – wer also noch keine Geschenke hat, der kann auch hier zuschlagen.

28. November bis 19. Dezember 2020, 10. Januar bis 13. Februar 2021, Meisterwerke VIII, Galerie Rother Winter, Taunusstr. 52, Wiesbaden, www.rother-winter.de