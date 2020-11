🧩🧩🧩 Ohne Kunst wird es still

Und farblos. Denn Kunst ist nicht nur das, was du hörst, sondern auch das, was du siehst. Die Affenfaust Galerie hat da eine Idee, wie du der Kunstwelt helfen kannst. Und dich (nicht nur!) während des Lockdowns beschäftigen kannst.

Nun wird das „Stay Home! Let's Puzzle!“-Projekt weitergeführt. Einst entstand es aus der Idee heraus, „dass die Menschen sicher zu Hause bleiben, sich ablenken können und sich nicht langweilen. Gleichzeitig wollten wir Künstler und eine Wohltätigkeitsorganisation unterstützen“, so die Galerie.

„Der große Erfolg und das überwältigende Feedback aus der ganzen Welt haben uns dazu bewogen, diese Idee weiterzuführen. Wir freuen uns, dass wir wieder großartige Künstler für die Puzzle gefunden haben. Genau wie beim letzten Mal wollen wir einen Teil der Einnahmen an #LeaveNoNoOneBehind spenden. Wir spenden 10% des Verkaufspreises an die Initiative, die sich um Flüchtlinge in den Lagern an den europäischen Grenzen kümmert.“